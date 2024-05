Premio Solinas Experimenta Serie, selezionati 9 progetti

Si è conclusa la prima fase della settima edizione del Premio Solinas Experimenta Serie realizzato con la main sponsorship di Rai Fiction. Il concorso, con percorso di Alta Formazione, seleziona e sviluppa progetti innovativi di racconto seriale della durata di 25' - destinati a un prioritario sfruttamento su Rai Play - per realizzarne il pilota di serie con un budget massimo di euro 120.000.

La giuria dopo aver esaminato i 73 progetti, presentati in forma anonima, ha selezionato una rosa di 9 Progetti finalisti che accedono all'ultima fase del concorso e concorrono all'assegnazione dei seguenti Premi: 3 borse di sviluppo di 2.000 euro ciascuna finanziate da Rai Fiction con un percorso di Alta Formazione e Sviluppo a cura del Premio Solinas.

I 9 progetti finalisti sono: Anna di Sophie Viglienghi La rider di Mattia Barbati e Leo Mancinelli Outcry di Dario Ascolese Ora mi ammazzo di Elisa Orrico e Greta Frontani Read mymind di Daniele Morelli e Chiara Zago Solo un'ultima volta di Laura Pusceddu Soluzione alla Invernizio di Michela Nuti, Gemma Pistis e Niccolò Gangi De Thierry TBAP (tit. orig. Tutt* Brav* A Parole) di Pierpaolo De Mejo Un po' too much di Maria Porzio, Lorenzo Salone e Lorenzo Aristotile Durante la Seconda Fase del concorso gli Autori finalisti presenteranno alla Giuria il progetto tramite Pitching. A Rai fiction, main sponsor del Premio, sarà riservato un diritto di prima negoziazione e ultimo rifiuto sul progetto vincitore per l'acquisizione dei diritti del pilota e/o della serie, ai fini dell'eventuale realizzazione degli stessi.



