La Fontana dello Zodiaco a Tinnura in un diorama in Lego

Un paese museo con al centro una fontana che rappresenta lo zodiaco. E' Tinnura, nel cuore della Planargia, E proprio questa opera d'arte, la Fontana dello Zodiaco, realizzata nel 2004 dallo scultore Simplicio de Rosas, è stata ora riprodotta in 2500 mattoncini Lego dal brickbuilder Maurizio Lampis, in oltre un mese di lavoro.

Per il presidente del Museo del mattoncino Karalisbrick, ospitato a Quartu Sant'Elena, si tratta del diciannovesimo monumento sardo. Gli ultimi tre hanno riguardato il culto e la festa di Sant'Efisio. Ma Lampis è noto in tutto il mondo per alcuni diorama che sono stati apprezzati non solo in Europa ma anche oltre oceano, come quelli di Piazza San Marco a Venezia e la Fontana di Trevi a Roma.

"Questo monumento mi ha colpito molto perchè è una fontana molto caratteristica, se non l'unica in Sardegna di quella tipologia - dice all'ANSA il brickbuilder - visitando il paese di Tinnura mi ha talmente colpito che ho deciso di riprodurla.

Sono molto contento dell'esito del risultato raggiunto perché sto cercando di riprodurre i monumenti più simbolici della Sardegna e quindi anche questo farà parte della mia collezione".

Il diorama, 40x30 centimetri, riproduce in scala la fontana con i 12 segni zodiacali e le 12 bocche basaltiche con il muro a V e i due vasconi.



