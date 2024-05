Innovazione, bandi a cascata dell'Università di Cagliari

Un aiuto alle micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Sardegna o a quelle che si impegneranno ad aprirla, arriva all'Università di Cagliari che ha pubblicato l'avviso per aderire ai bandi a cascata Spoke 9 dell'Ecosistema dell'Innovazione Pnrr e.Ins.

Si tratta di Piani di innovazione per investimenti, compresi tra 50mila e 250mila euro, finalizzati a stimolare o avviare attività di innovazione di prodotto e di processo mirato a garantire un incremento nei livelli di produttività e competitività del sistema economico regionale. Per aderire all'avviso c'è tempo fino alle 12 del 18 giugno.

"I Piani di innovazione ritenuti idonei - fanno sapere dall'ateneo - saranno finanziati a fondo perduto al 50%, mentre il restante dovrà essere coperto dall'impresa". Particolare attenzione "sarà rivolta agli aspetti di valorizzazione e protezione ambientale compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli che interessano gli operatori economici che utilizzano il suolo e le risorse idriche, così come quelli che si occupano di bonifica di territori compromessi, di recupero di risorse dagli scarti di produzione e di acquacoltura".

Ulteriori informazioni possono essere recuperate consultando la sezione bandi a cascata Pnrr dell'Università degli Studi di Cagliari al link: https://www.unica.it/it/ricerca/pnrr/bandi-cascata.



