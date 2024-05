Al via la rassegna di musica da camera al teatro Carmen Melis

Francesco Libetta dà il via il 23 maggio alla stagione di musica da camera degli "Amici della Musica". Il talentoso e virtuoso pianista proporrà un viaggio musicale sulle note di Bach, per poi proseguire tra le atmosfere romantiche di Chopin e Schumann, fino alle composizioni di Gaspare Spontini e Beethoven. Il concerto culminerà con l'esecuzione di alcuni movimenti della sinfonia "Oceans" del compianto Ezio Bosso nella trascrizione di Francesco Libetta. Un viaggio attraverso straordinari paesaggi sonori.

La 48/a edizione della rassegna, ospitata al Teatro Carmen Melis, ridotto del Lirico di Cagliari, parte il 23 maggio e si snoda tra sette concerti fino al 1 agosto, poi una seconda tranche in autunno e sino a dicembre per un totale di diciassette serate. Nel cartellone degli Amici della musica "I grandi arrangiatori" con il quartetto composto da Riccardo Ghiani al flauto, Gianmaria Melis al violino, Vladimiro Atzeni al violoncello e Francesca Carta al pianoforte, per una serata dedicata a Beethoven, Haydn e Mozart.

"Omaggio a Puccini", attraverso le sue più amate arie e composizioni con il baritono Francesco Piano, il tenore Mauro Secci, il soprano Paola Spissu, accompagnati da Valerio Carta al pianoforte. Spazio ai giovani con il clarinettista Paolo Pontillo, Filippo Piredda al pianoforte e la flautista Alice Naitza, accompagnata dalla pianista Francesca Carta. Il pianista Mario Carraro nel suo recital guiderà il pubblico attraverso l'universo musicale di Stravinsky. La prima parte della stagione si chiude sulle note di Mozart e Haydn, con il Quartetto Adorno. Dopo la pausa estiva si prosegue nel segno della musica medievale con il "Codice di Faenza" eseguito dal Minim, l'ensemble composto da Lucio Garau all'organo portativo e Emanuele Buzi alla viella.

Tra i nomi in cartellone ancora il pianista Emanuele De Lucchi, poi ancora Francesco Libetta, Quartetto Adorno. In calendario una serie di concerti in duo: Andrea Bini al marimba e Francesca Deriu al pianoforte, il flautista Flavio Serafini e il pianista Alberto Magagni e ancora il violinista Claudio Mondini e il pianista Luigi Stillo. Si chiude con due grandi solisti, dopo il concerto del violinista russo Boris Begelman, il flauto incontra l' elettronica con Matthias Ziegler, che sul palco esplorerà nuove sonorità.



