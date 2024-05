La radio compie 100 anni, una magia che non conosce tempo

"La radio fa parte della nostra vita, è magia, compagnia, musica, informazione, conoscenza e cultura". Sono le parole che si sono rincorse a Cagliari durante "100 Anni e sentirli. Passato, presente e futuro della radio", l'evento che si è tenuto nell'aula magna della facoltà di Ingegneria organizzato da Confindustria radio televisioni, Università di Cagliari e Ordine dei Giornalisti per celebrare il secolo di vita .di uno strumento antico e modernissimo. Una giornata per raccontare i diversi aspetti della radio, la sua storia e la sua evoluzione, dalla viva voce dei protagonisti: l'attrice, conduttrice televisiva e radiofonica Geppi Cucciari e il dj Ringo, direttore artistico e speaker di Virgin Radio. "La radio non la blocchi - dice dj Ringo nel suo intervento in collegamento video - cambieranno tante cose nel mondo, ma non la radio: è come il panettiere che c'è e ci sarà sempre. La radio da a tutti un superpotere: ci fa diventare dei supereroi". Non è dovuto a superpoteri, ma a una accoppiata vincente, il successo della trasmissione 'Un giorno da pecora'. Lo ha raccontato nel suo lungo intervento Geppi Cucciari parlando della sua esperienza in radio e del rapporto con il conduttore Giorgio Lauro. "Io conoscevo il programma - ricorda la conduttrice - saltuariamente partecipavo come ospite con Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti. Quest'ultimo ha poi deciso di fermarsi e mi è stato chiesto se volessi cominciare a fare il programma. Giorgio era molto contento di questo mio coinvolgimento, ci conoscevamo poco allora. Dopo nove anni e qualche mio stop siamo ancora qui". Cucciari defisce il rapporto di lavoro con Lauro "fondamentale". "Io e Giorgio - racconta - siamo una coppia particolare, siamo molto diversi, abbiamo un modo diverso di approcciare la vita e il lavoro, ma come anche nelle coppie della vita essere diversi può essere una risorsa o una dannazione". La giornata di lavoro tipo? "Giorgio si sveglia alle 7, legge tutti i giornali, io mi alzo più tardi e ne leggo solo alcuni - confessa Geppi -. Lui cerca tutta la profondità delle notizie, questo mi permette di portare quella leggerezza che mi contraddistingue. Questa distanza tra noi due restituisce quell'immagine di coppia in cui tu ascolti due voci e due personalità diverse. Io non farei mai un programma di questo tipo senza di lui". La radio diversa dalla televisione e dal teatro. "Con la radio e la tv entri nelle case degli altri che loro lo vogliano oppure no - spiega l'artista che spazia su più piani -, nel teatro ogni giorno è un inizio. Le persone che vengono a guardarti lo fanno appositamente, sono loro che vengono da te, investono il loro tempo e il denaro. La tv è una magia infinita, uno strumento di compagnia secondo me bellissimo. Gli ascoltatori radiofonici sono di una qualità antropologica diversa, sono persone più formate: il nostro programma non lo puoi affrontare se non conosci le cose della politica". La radio come strumento di crescita: "un sempreverde - sottolinea il rettore Francesco Mola - qualcosa di incredibile che ha accompagnato il nostro passato e sono convinto che accompagnerà anche il nostro futuro". Un futuro che non fa pausa: "La radio su tutte è nuova tecnologia - chiarisce Rosario Alfredo Donato, direttore generale di Confindustria Radio Televisioni - è il mezzo che per eccellenza può definirsi ibrido. La radio ha dimostrato di sapersi sempre adattare ai cambiamenti, accogliere le sfide e superarle, vincere, affermarsi ed essere sempre qui".



