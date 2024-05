A Sant'Antioco arrivano i Wolfmother, unica data in Sardegna

I Wolfmother, con la loro energia hard rock con venature psichedeliche, arrivano in Sardegna. Il 17 agosto alle 21 la band australiana, guidata dal cantante e chitarrista Andrew Stockdale, è attesa sul palco dell'Arena Fenicia di Sant'Antioco, unica data nell'Isola dove arrivano per loro prima volta. Il concerto è organizzato da Mis Factory in collaborazione con il Comune di Sant'Antioco.

Ispirati alle grandi leggende del rock mondiale come Led Zeppelin, Black Sabbath, Aerosmith e ai conterranei AC/DC, i Wolfmother si formano a Sydney, in Australia, nel 2000. Con sei album all' attivo, un Grammy awards e numerosi tour mondiali, ora il gruppo, tra i più importanti del panorama rock e hard rock mondiale, è protagonista della serata denominata "Sulky rock" sul palco della cittadina della costa sud occidentale della Sardegna. In scaletta un "best of" della loro carriera discografica. Porte aperte dalle 19. Intanto è già partita la prevendita dei biglietti.



