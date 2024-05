A Cagliari una settimana di test su Hiv, Hcv e sifilide

Torna l'European Testing Week. E si rinnova l'appuntamento con Lila Cagliari e i test per Hiv, l'Hcv e sifilide sino al 27 maggio. Dal 2017 nella sede di Lila sono stati superati i duemila ingressi di utenti a cui sono stati somministrati gratuitamente i tre test. E questo significa che si è superata quota 6000.

Un'attività di prevenzione concreta - spiega l'associazione - concertata con i centri di malattie infettive che prendono tempestivamente in carico le persone risultate positive per la terapia. Anche quest'anno l' Università di Cagliari ha raccolto l'invito a patrocinare l'iniziativa mettendo a disposizione alcune aule della cittadella universitaria: saranno presenti più equipe Lila formate da medici e operatori che offriranno gratuitamente i colloqui e i test agli studenti.

Ancora oggi purtroppo - spiega Lila - gran parte di queste infezioni continua a restare largamente non diagnosticata fino all'insorgere di gravi conseguenze spesso letali per la salute delle persone. Accedere tempestivamente al test e quindi alle cure disponibili permetterebbe di salvaguardare al meglio la propria salute e quella degli altri. La prevenzione deve investire fasce di popolazione più ampie possibile, e partire dalla scuola. Per questo Lila Cagliari da 14 anni porta avanti nelle scuole secondarie di Cagliari e hinterland il progetto EducAids e Ist.



