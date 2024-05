Schlein, 'svolta con Todde ora la conferma con i sindaci'

"La Sardegna solo pochi mesi fa si é ridata una speranza con la vittoria di Alessandra Todde e del campo progressista, ora ci vuole un bello slancio per proseguire su questa strada nelle amministrative per Cagliari, Sassari e Alghero". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Shlein questa mattina all'Isre di Nuoro, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna a sostegno della candidata dem alle Europee, Angela Quaquero.

La segretaria proseguirà il suo viaggio alle 14.30 a Nuraghe Losa, alle 16.30 a Porto Ferro, alle 18.15 in piazza Porta Terra ad Alghero con il candidato sindaco Raimondo Cacciotto e intorno alle 20 in piazza Tola a Sassari con l'aspirante sindaco Giuseppe Mascia.

Ad accogliere Schlein a Nuoro, dove è arrivata poco prima di mezzogiorno, il segretario regionale del Pd Piero Comandini, e presidente del Consiglio regionale, e l'assessore regionale al Bilancio Marco Meloni.

