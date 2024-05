Europee: Schlein, 'io capolista impegno per le Isole'

"Per le elezioni Europee in Sardegna ci stiamo mettendo il massimo impegno tanto che io sarò capolista nella circoscrizione Isole. Siamo convintamente qui per sostenere Angela Quaquero e vogliamo testimoniare la vicinanza a questa terra e portare una speranza a chi pensa che votare non faccia la differenza". Così Elly Schlein a Nuoro nella prima tappa del suo elettorale nel centro nord dell'Isola in appoggio ai candidati dem alle Europee e ai candidati sindaco di Sassari e Alghero.



