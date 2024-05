Schlein, 'assalto eolico non è transizione energetica'

"Non è con la speculazione delle multinazionali che coprono con l' eolico e il fotovoltaico le nostre regioni che noi faremo la transizione energetica, ma coinvolgendo le popolazioni locali e facendo decidere a loro dove e come fare la transizione". E' la posizione della segretaria del Pd Elly Schlein sul tema delle rinnovabili. Lo ha espresso a Nuoro, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, una regione fortemente esposta alle speculazioni energetiche. La neo governatrice Pd-M5s Alessandra Todde ha deciso di dare una frenata al fenomeno con una delibera che stoppa per 18 mesi la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici nell'Isola.



