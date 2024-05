Schlein, 'non si parli più di classi differenziate'

"Faremo una grande battaglia sulla non autosufficienza e proporremo una legge sui caregiver. Ci vuole più attenzione sulla disabilità e non voglio più sentire parlare di classi differenziate e di segregazione come certa destra vorrebbe". Così da Nuoro la segretaria del Pd Elly Schlein a sostegno della candidatura alle Europee per la circoscrizione Isole di Angela Quaquero.

"Sono felice che abbia accettato la candidatura, lei - sottolinea la leader dem - per il suo lavoro è il simbolo dei problemi sulla salute mentale e insieme lavoreremo sia nel nostro Paese che in Europa su questo tema".



