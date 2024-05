Israele: Schlein, 'fermare la follia di Netanyahu'

"Dobbiamo chiedere con forza il cessate il fuoco in Palestina, bisogna fermare la follia di Netanyahu che sta facendo una ecatombe. Si sta andando verso un'economia di guerra che non è accettabile". Elly Schlein chiude a Sassari il suo mini tour in Sardegna a sostegno dei candidati sindaco e dei candidati alle Europee. Con lei, sul palco di piazza Tola, davanti a iscritti e simpatizzanti, l'aspirante sindaco del campo largo Giuseppe Mascia.

Un ultimo incontro pubblico in terra sarda per ribadire l'impegno del Pd per una Europa nuova, dei diritti, dove si possano riconoscere appieno le comunità Lgbtq+: "Viva l'Italia antifascista, andiamo a vincere", esorta la segretaria lasciando l'Irse di Nuoro, prima delle sue tappe nell'Isola.

Poi i temi cari alla sinistra: la battaglia sull'equo compenso, la sanità pubblica da difendere con i denti, la forza delle ragioni progressiste per sconfiggere una destra che "affossa le libertà".



