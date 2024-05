Incidente stradale sulla provinciale 56, nel territorio di Talana nella tarda mattinata di oggi.

Due motociclisti sono rimasti feriti gravemente ed è stato necessario l'intervento di due elicotteri dell'Areus che hanno trasportato i due in ospedale.

Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.



