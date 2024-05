Al via la stagione Moby da Genova, corse per Olbia e Bastia

È ripartita l'8 maggio la rotta Genova-Olbia delle navi del Gruppo Moby per raggiungere la Sardegna, una porta di accesso all'isola scelta in particolare da chi arriva dal Nord Italia e dal Nord Europa. Per l'estate 2024, si legge in una nota, la disponibilità della rotta si prolungherà fino al 3 novembre, contribuendo anche alla destagionalizzazione del turismo che ha avuto successo sull'isola negli ultimi anni.

Quattro le navi che copriranno questa rotta: Moby Aki, Moby Wonder, Moby Otta e Moby Drea con quattro partenze notturne, due in direzione Genova e due in direzione Olbia. Dal 27 luglio al primo settembre, si aggiungeranno altre partenze diurne: tre da Genova verso la Sardegna e tre da Olbia verso il Nord Italia.

Nel 2024, prosegue la nota, si moltiplicherà l'offerta di Moby per la Corsica, con nuove linee e il prolungamento delle date in cui vengono effettuate quelle storiche, e tornerà anche la linea tra Genova e Bastia e viceversa, che parte oggi e andrà avanti fino al 30 settembre, con orari differenziati nel corso dell'estate pensate per venire incontro alle esigenze dei passeggeri.

Per l'andata da Genova a Bastia fino al 14 agosto la partenza avverrà alle 21 con arrivo in Corsica alle 7 del mattino, mentre dal 16 agosto le partenze da Genova saranno alle 11 con arrivo a Bastia alle 18,30. I viaggi da Bastia a Genova fino al 14 agosto saranno diurni con partenza alle 11 e arrivo in Italia alle 18,30, mentre da Ferragosto le partenze saranno alle 21 dalla Corsica con l'approdo a Genova alle 7 della mattina successiva.

Sulla tratta Genova-Bastia-Genova, sottolinea Moby, 'verranno utilizzate navi con ampia capacità di cabine e nei giorni di maggiore affluenza, da giugno a settembre, nei fine settimana verranno aggiunte ulteriori partenze supplementari diurne veloci con Moby Aki e Moby Wonder, che permetteranno di raggiungere la Corsica con un viaggio ancora più rapido'.

'Praticamente una metropolitana sul mare - conclude la nota - per venire incontro a tutte le esigenze dei passeggeri, con i migliori servizi di bordo a disposizione, dalla ristorazione di assoluta qualità e contraddistinta da stagionalità, leggerezza e freschezza alla possibilità di assistere a tutti gli eventi sportivi e non perdere nemmeno un minuto della grande stagione di Sky nemmeno in mezzo al mare'.



