Abbanoa, 13,5 milioni per nuove condotte a Budoni e S.Teodoro

Trentatre chilometri di condotte idriche a Budoni e San Teodoro verranno sostituiti grazie a un investimento complessivo di 13,5 milioni di euro.

I cantieri di Abbanoa sono già stati avviati: questi interventi vogliono contribuire a superare le criticità che caratterizzano la gestione delle reti idriche nei due Comuni, vista la crescita esponenziale degli insediamenti turistico-residenziali a cui va affiancata un'attenta pianificazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture.

Negli anni a piccole tubature al servizio di poche case sparse si erano ritrovati allacciati interi villaggi turistici, quindi Abbanoa ha eseguito un impegnativo studio tramite i servizi tecnici legali all'ingegnerizzazione delle reti e sono state individuate le criticità, legate soprattutto a vecchie condotte realizzate in passato con materiali ormai superati.

Nel territorio comunale di San Teodoro, per esempio, il 70% delle reti è in materiale plastico e con diametri insufficienti a garantire il servizio, e pianificati gli interventi ora in corso. "I due Comuni - spiega il presidente di Abbanoa, Franco Piga - sono tra i maggiori beneficiari sia dei finanziamenti destinati all'efficientamento delle reti idriche: 8,5 milioni di euro dei fondi Pnrr più 5 milioni di euro dei fondi Fsc".

Due appalti sono già stati conclusi, due sono in corso e altrettanti sono in fase di progettazione.



