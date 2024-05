Comunali: Mariotti, 'Sassari deve avere un ruolo centrale'

Con sette liste e 210 candidati al seguito il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, a capo del centrodestra, lancia la sfida agli altri quattro candidati sindaco per la conquista di Palazzo Ducale alle elezioni dell'8 e 9 giugno.

"Sassari deve essere in grado di affermarsi come baricentro e motore trainante del nord Sardegna", ha detto oggi Mariotti presentando ufficialmente le liste e il programma elettorale.

Nella sala convegni dell'hotel Vittorio Emanuele ad affiancare il rettore ci sono i rappresentanti delle sette liste: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Riformatori sardi, Psd'Az, Orgogliosamente Sassari e Visione Comune. "Per noi Sassari deve avere un ruolo centrale, deve travalicare i limiti comunali e assumere una prospettiva metropolitana, reticolare e sistemica", ha proseguito.

Il programma presentato agli elettori si focalizza su dieci punti strategici che riguardano azioni da compiere nel breve e medio periodo, intervenendo sul centro storico, la zona industriale di Predda Niedda, i quartieri e le borgate, le decine di chilometri di coste, la viabilità e i trasporti, vivibillitàm e sicurezza, gestione dei rifiuti, promozione e valorizzazione delle cultura, delle tradizioni, del turismo, commercio e una programmazione europea per lo sviluppo della città.

Fra le tante idee c'è la Sassari Smart City per guidare la città verso la digital economy e la Fabbrica dello sviluppo della rigenerazione territoriale, guidata da un'apposita commissione consiliare e aperta a tutta la cittadinanza.



