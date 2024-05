Siccità, vertice a Nuoro per salvare campagne e bestiame

Cresce l'allarme siccità in Sardegna: le zone più colpite sono la Baronia, la bassa Gallura e l'Ogliastra. In queste parti dell'Isola agricoltori e allevatori sono allo stremo: le restrizioni per l'acqua nei campi sono state avviate da tempo, ma con l'avvicinarsi della stagione estiva potrebbero non bastare. Fra i tanti casi segnalati da Coldiretti, spicca quello di un allevatore con aziende tra Tertenia e Villaputzu: da giorni non riesce ad abbeverare la sua mandria di oltre 100 bovini adulti e 40 vitelli.

L'emergenza idrica ha convinto il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, a convocare per domani mattina alle 11 un vertice nella sala didattica della questura. Parteciperanno 43 Comuni delle province di Nuoro e Ogliastra, dirigenti di Coldiretti e dei Consorzi di Bonifica, l'amministratore straordinario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e i rappresentanti degli assessorati regionali di riferimento: Agricoltura, Ambiente, Lavori pubblici e Industria. Sul tavolo il piano di misure per la razionalizzazione dell'acqua nel territorio.

L'ultimo bollettino dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna riporta i dati aggiornati al 30 aprile, con la presenza nel sistema degli invasi di 1.194 milioni di metri cubi d'acqua, pari a circa il 65,5% del volume utile autorizzato, con un decremento del 41% rispetto al mese precedente. A preoccupare sono i numeri che arrivano dal Nuorese e dall'Ogliastra: la diga di Maccheronis a Posada ha un volume invasato di 9 milioni di metri cubi, il 39,58% del livello di riempimento, nel 2023 il livello era del 95% .

Situazione critica anche per la Diga Bau Muggeris sul Flumendosa, con 22 milioni di metri cubi d'acqua e un livello di riempimento del 39%, rispetto al 61% del mese precedente.

Allerta rossa per gli invasi di Punta Gennarta e Medau Zirimilis nell'alto Cixerri: qui la percentuale di riempimento raggiunge appena il 16%.

