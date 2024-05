Incantesimi e stregoneria, a Sarroch la "Fiera dei maghi"

Un weekend di magia, in un luogo che richiama l'immaginario fantasy. Villa Siotto a Sarroch, casa padronale dei primi del Novecento, tra architetture d'epoca e natura, il 18 e il 19 maggio si trasforma in un piccolo mondo di incantesimi e stregoneria.

Accoglie, infatti, la sesta edizione de "La Fiera dei maghi".

Con un ospite internazionale: l'attore Chris Rankin, il mago purosangue Percy Weasley nella trasposizione cinematografica di Harry Potter, la saga letteraria creata dalla penna di J.K.

Rowling.

Domenica 19 salirà sul palco di piazza Hogsmade, la ribattezzata, per l'occasione, corte di Villa Siotto, per un incontro interattivo con il pubblico. Si può anche prenotare il "Meet&Greet", che prevede selfie e autografo sulle cartoline fornite dall'organizzazione di "Fiera dei Maghi", Potter Day Italia, con la collaborazione del Ccn S'Arrocca e Saras e il patrocinio del Comune.

La villa padronale diventa un borgo magico dove tutto, dagli stand degli espositori a tema ai toponimi, dalle lezioni ai giochi, strizza l'occhio al magico: cosplay, attori e figuranti, caccia al tesoro, picnic e passeggiate misteriose, tour tra leggende e misteri, pozioni, incantesimi, gufi postini.

Ogni venti minuti parte, dal paese, un trenino guidato da un "macchinista mago", messo a disposizione dal Ccn S'Arrocca, per raggiungere Villa Siotto. Lungo il percorso le facciate di case e vetrine di negozi sono decorate a tema, grazie all' estro dei cittadini e commercianti di Sarroch, per un benvenuto nel mondo del fantasy.

Cnn mette a disposizione per il 19 anche un pullman da Cagliari. Ricco il programma di attività: Meta Escape Room permette un' immersione nel mondo di Hogwarts. Si potrà imparare a preparare la Burro Birra: una bevanda analcolica per un brindisi tra maghi e streghe. Non mancheranno poi sorprese incantate, come l'arrivo di Luigi Bullita, ideatore e regista di Angiu's House e Corvonero dichiarato, che porterà con sé la magia della grande famiglia Angius.

Per l'occasione Villa Siotto apre le sue porte per le visite guidate. Il Comune di Sarroch "sostiene l'iniziativa di Valentina Scanu di Potter Day Italia, riconoscendo il valore di eventi culturali che permettono di valorizzare e vivere i luoghi storici in modo innovativo ed esperienziale".



