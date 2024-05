Va al Pronto soccorso con la pistola, denunciato a Ozieri

Un uomo di 50 anni, originario di Mores, è stato denunciato dai carabinieri dopo essersi presentato nei giorni scorsi al Pronto soccorso di Ozieri con una pistola nascosta nella cintura dei pantaloni. Pistola che in seguito si è rivelata una scacciacani cui era stato asportato il tappo rosso.

L'uomo è arrivato all'ospedale di Ozieri accompagnato da un'ambulanza del 118 che lo aveva soccorso poco prima perché completamente ubriaco.

Quando i medici del Pronto soccorso gli hanno chiesto di spogliarsi per poterlo visitare, è spuntata fuori la pistola con caricatore e colpo in canna.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ozieri: l'uomo si è giustificato dicendo che la teneva per difesa personale. È stato accertato che la pistola era una scacciacani privata del tappo rosso. L'arma è stata sequestrata e il 50enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

Un paio di mesi fa l'uomo era già stato fermato e denunciato per lo stesso motivo: era stato trovato in possesso di una pistola a salve privata del tappo rosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA