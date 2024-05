Todde alla Cgil, 'collaborazione con sindacati mia priorità'

"Mi sorprendono le parole scritte nella nota della Cgil perché la proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali ha segnato tutta la mia attività politica a partire dai miei ruoli di governo". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, replica alle dichiarazioni di Fausto Durante, segretario generale della Cgil Sardegna.

"Sono stata tra le prime a firmare i referendum promossi proprio dalla Cgil lo scorso 25 aprile e proprio ieri, su sollecitazione dei sindacati, - prosegue Todde - ho incontrato la sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto per discutere delle vertenze aperte in Sardegna. Considero la mia relazione con tutte le parti sociali talmente assodata e chiara che non ho ritenuto necessario doverlo nuovamente sottolineare durante le mie dichiarazioni programmatiche".



