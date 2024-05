Circumnavigazione della Sardegna, il 47enne torna al Poetto

Quaranta giorni di navigazione in kayak e oltre mille chilometri percorsi lungo le coste della Sardegna. Si chiude domenica 5 il giro dell'isola tra sport e ambiente di Carlo Coni, 47 anni, cagliaritano, istruttore federale di canottaggio e appassionato del mare: il ritorno a Cagliari è previsto per domani alle 10. Coni si appresta così a ripetere il risultato raggiunto nel 2018 quando, per la prima volta, riuscì nella circumnavigazione della Sardegna a bordo del suo kayak "Diana".

Approderà al Poetto nel tratto di spiaggia a ridosso di Marina Piccola. Da lì era partito lo scorso 26 marzo. Un doppio successo: non solo per l'impresa, ma anche per il progetto educativo ed ecologico "Tutti nella stessa barca". Un'iniziativa che ha accompagnato il tour con la partecipazione di diversi comuni e il sostegno di tante associazioni, delle scuole e dei volontari che hanno reso possibile la realizzazione di giornate dedicate alla pulizia della costa e dell'entroterra.

Ammonta a circa una tonnellata la quantità di rifiuti complessivamente raccolti: oltre cento chili sono stati recuperati dallo stesso Coni nei diversi approdi effettuati nel corso della sua navigazione. Il giro della Sardegna è il bis di quello di sei anni fa: Coni terminò il tour in trentacinque giorni, ventiquattro di navigazione e undici in sosta a causa delle condizioni meteo marine avverse, percorrendo un totale di 544 miglia - poco più di mille chilometri - in 165 ore di pagaiata.



