Tennis: Musetti e Darderi avanti a Cagliari, Sonego out

Italiani bene due su tre a Cagliari: avanzano ai quarti Musetti e Darderi, si ferma invece Sonego.

Al Challenger 175 sulla terra rossa del TC Cagliari Musetti fatica con l'argentino Cerundolo. Ma tiene i colpi e la concentrazione giusti per i tie break: 7-6, 7-6. E domani trova un avversario che aveva battuto il carrarino a Estoril, il portoghese Borges, settima testa di serie del Sardegna Open e numero 56 Atp.

"Non è stata una partita semplice - ha detto Musetti in conferenza stampa - sia a causa delle varie sospensioni, sia in virtù di condizioni lente che hanno reso difficile chiudere i punti. Ho giocato un buon tennis solo a sprazzi, la chiave è stata la mia capacità di tenere i nervi saldi nei due tie-break.

In questa fase della mia stagione, l'importate per me è vincere, senza badare troppo a come ci riesco".

Prima di Musetti, si era guadagnato i quarti di finale anche Darderi, ottimo nel duello contro l'argentino Camilo Ugo Carabelli. C'è stata partita solo nel primo parziale, comunque comandato sin dall'inizio dall'azzurro, mentre dopo una sospensione per pioggia di circa 30 minuti il rivale non è più riuscito a tenere testa a Darderi, promosso per 6-3 6-0.

Niente da fare, invece, per Sonego, testa di serie n.5 del torneo, sconfitto dall'americano Nava per 7-6, 6-4.

Fra gli altri big, stop all'esordio anche per il quarto favorito Christopher Eubanks, statunitense battuto in rimonta dal colombiano Galan 3-6, 6-2, 6-2.



