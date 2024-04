Sassari, gli abitanti di via Colombo ritornano a casa

"Promessa mantenuta, le persone evacuate otto giorni fa possono rientrare nei loro alloggi". Lo annuncia l'assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu, a proposito delle opere di consolidamento portate a termine nello stabile di via Colombo, a Sassari. Per garantire maggiori condizioni di sicurezza sono stati posizionati dei nuovi pilastri in acciaio per sostituire e integrare quelli esistenti e sono stati puntellati i solai.

Le 21 persone interessate dall'ordinanza di evacuazione, che dava un termine massimo di 30 giorni per intervenire, già da oggi possono rientrare nei 12 appartamenti, nove dei quali sono di proprietà di Area mentre gli altri tre sono privati.

L'utilizzo di malte altamente performanti con fibre e componenti tecnologicamente molto avanzati consentono in breve tempo di raggiungere capacità portanti maggiori dei migliori cementi armati, che al contrario richiedono un tempo di consolidamento più prolungato. Ora sarà necessario proseguire con le opere definitive di consolidamento dei pilastri e del solaio originali, come prevede l'ordinanza. I lavori si dovranno concludere entro 60 giorni.

"L'intervento in via Colombo rientra nelle opere di ripristino d'emergenza - specifica Piu - ma stiamo predisponendo una delibera da 27 milioni di euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dedicati all'edilizia residenziale pubblica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA