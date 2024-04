Quattro giornate tra rap, trap e dance al Poettofest

Tutto è pronto sul lungomare di Quartu Sant'Elena per la sesta edizione di Poettofest. L'Arena Beach Village sarà lo scenario del festival che si snoda tra musica live, djset, spettacoli e un contest dedicato agli artisti emergenti.

Sabato 27 Aprile, a partire dalle 18 e fino a tarda notte, e poi ancora il 28 e 30 aprile, luci accese all' Arena Beach Village. L'1 maggio il festival si trasferisce a Cagliari alla Fiera Internazionale della Sardegna. Produzione e direzione artistica del festival sono affidate a Tra le Nuvole, società che firma anche Cagliari Tattoo Convention e Oktoberfest. Sono tre le aree eventi dedicate a generi musicali che spaziano dal rap al pop, dalla trap alla dance, dal rock all'elettronica. Poi ancora aree espositive, live painting e un'area food & drink.

Sui palchi sono attesi il 27 aprile accanto al duo Silent Bob.

& Sick Budd, a Yung Snapp e El Matador, anche Bebecita latin show, Leschio, Onibo, Dali. Intermezzi con le selezioni musicali di Cozzolino, Far D, Piraz, Spoli, Pinelli, Manolo, accompagnati dalle percussioni di Korium.

Il 28 spazio allo spettacolo urban di Zona, poi è la volta dell' illogical party di Fresh e il collettivo di musica elettronica Marascia, C_sky, Dave D, Don Alessio. Poi i live di Mefis Depedis, Davide Nanni e Fraks. Il 30 attesissimo il trapper Artie5, poi la stella nascente del rap made in Italy Digital Astro e il rapper sardo Praci. Spazio alla musica anni '90 - 2000 con Forever Young e Rafel, Ermes, Le cose che non dico. Il palco principale ospiterà di giorno in giorno anche i vincitori del Contest 2024: Dr Colpa, Davide Nanni, Joe D, Noor, Toy Hammer e Kawakami.

L'1 maggio il festival si sposta appunto alla fiera con Mondo Marcio, Neima Ezza, Nicky Savage, Slings e Nitro. Poi ancora Luv, Marascia e Toy Hammer. Le serate saranno presentate da Ruido. Info su www.poettofest. "Il festival nasce sei anni fa con l'idea di unire i grandi nomi della musica italiana con gli artisti emergenti sardi con un contest a loro dedicato - ha sottolineato Davide Siddi, organizzatore del Poettofest - quest'anno abbiamo registrato 400 iscrizioni. Una vetrina importante per tanti musicisti che hanno l'occasione per farsi conoscere davanti a un vasto pubblico".



