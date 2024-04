Morti per Covid in casa riposo Sassari, in due a processo

Saranno processati per omicidio colposo plurimo ed epidemia colposa i due imputati per la morte per Covid di 22 anziani ospiti della casa di riposo comunale, Casa Serena, di Sassari, uccisi dal virus nel primi mesi del 2020.

Questa mattina il gup del tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, accogliendo le richieste del procuratore, Paolo Piras, ha rinviato a giudizio Francesca Maria Chessa, 61 anni, presidente della Coopas, la cooperativa che gestiva la struttura all'epoca dei fatti, e Marco Sannino, 49 anni. responsabile dei servizi di prevenzione e protezione.

Gli avvocati difensori, Liliana Pintus, Marco Manca e Luigi Esposito, avevano chiesto l'assoluzione. La Procura contesta ai due imputati di non avere messo in atto tutte le misure necessarie per evitare che il virus si diffondesse fra gli ospiti e il personale della casa di riposo.

Al processo, che inizierà a luglio, si sono costituiti parti civili i familiari di alcune delle vittime, rappresentati in aula dagli avvocati Paolo Spano, Antonio Meloni, Francesco Nurra Sini, Salvatore Dettori e Valentina Bianco.



