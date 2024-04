Al Macc di Calasetta le opere di Chiara Calore e Nicolò Bruno

Artisti a confronto al Macc, il museo d'arte contemporanea di Calasetta. Dal 27 aprile al 16 giugno sarà allestita Between us, la bipersonale di Chiara Calore e Nicolò Bruno in collaborazione con la Galleria Bonelli di Milano. Il 28 alle 11 nella terrazza del Macc i due artisti dialogheranno con il pubblico in un clima informale e con una colazione offerta dalla Fondazione del museo.

Apparentemente distanti nell'approccio alla pittura e all'elaborazione delle immagini, Chiara Calore e Nicolò Bruno danno vita a un percorso espositivo dove le storie sospese e l'immaginario interiore esplode nella rappresentazione pittorica. Between Us si configura come un colloquio aperto tra i due artisti. Nicolò Bruno, milanese, coi suoi interni raccolti e silenzi introspettivi, specchio di un immaginario interiore emotivo, lavora per simbologie. Chiara Calore, di Abano Terne, con la sua dimensione onirica, metafisica, straniante, surreale, dà vita a dipinti che prendono spunto da mitologia, mondo animale ma anche dalle opere dei maestri dell'arte o altri elementi figurativi riproposti in una personalissima reinterpretazione.

"Un'occasione importante per scoprire il lavoro di giovani artisti già conosciuti e apprezzati a livello nazionale e internazionale e visitare il borgo di Calasetta che offre le sue bellezze anche fuori dalla stagione estiva", ha sottolineato la presidente del Macc Maria Carla Armeni. "Alberghi e ristoranti propongono prezzi speciali per incoraggiare il pubblico a visitare la mostra, opportunità per immergersi tra cultura, storia e bellezza della cittadina", sottolinea Efisio Carbone, direttore del Macc.



