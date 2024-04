Rapinò un supermercato a La Caletta, arrestato dopo un mese

Dopo un mese di indagini, i carabinieri della compagnia di Siniscola hanno arrestato un giovane di 22 anni con l'accusa di aver messo a segno una rapina in un supermercato della frazione di La Caletta. Le manette sono scattate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Nuoro: il 22enne è stato già trasferito a Badu 'e Carros.

I fatti contestati risalgono al 20 febbraio scorso. Secondo quando ricostruito dagli investigatori dell'Arma, il giovane, giunto a La Caletta con un pullman di linea, avrebbe fatto irruzione nel market travisato con un passamontagna e armato di pistola.

Dopo aver minacciato con l'arma la cassiera e i numerosi clienti presenti, si sarebbe fatto consegnare l'incasso, circa 285 euro in contanti, fuggendo prima a piedi poi su un'auto di un ignaro congiunto che transitava in quella zona. Per quasi un mese il 22enne è riuscito a depistare le ricerche fino a quando le indagini hanno imboccato la pista giusta e il giovane è stato arrestato.



