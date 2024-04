Concorso scuola, appello Asel 'prove orali anche in Sardegna'

Continua la battaglia per i concorsi nella scuola: le prove orali per i docenti sardi devono essere svolte in Sardegna. È la richiesta di Asel Sardegna. Il fronte della protesta e delle rivendicazioni si è addirittura allargato con il coinvolgimento dell'Asael Sicilia, omologa associazione degli enti locali siculi.

"Abbiamo concordato - ha ricordato il presidente dell'Asel Sardegna Rodolfo Cancedda - di sostenere la rivendicazione dei sindacati della scuola di far svolgere in Sardegna e in Sicilia le prove orali dei docenti sardi e siciliani partecipanti ai concorsi in atto, contro la scelta irrazionale e penalizzante del ministero della Pubblica Istruzione di farli svolgere in sedi disagiate della penisola, che comportano gravosi e dispendiosi costi per raggiungere le varie località prescelte".

Un appello è stato lanciato anche alla nuova giunta regionale: chiesta l'attivazione urgente della Conferenza Permanente Regione Enti Locali. "Insieme siamo chiamati a affrontare il problema e mettere in campo le strategie necessarie per andare a Roma e chiedere il rispetto - afferma ancora Cancedda - dei principi costituzionali dell'insularità e della continuità territoriale che si realizzano in questo caso a favore della scuola sarda in tutti i suoi aspetti strutturali, organizzativi, finanziari e didattici".



