Bandi di filiera e Pnrr in aiuto al settore agricolo

Incontro a Oristano con le imprese del territorio organizzato da UniCredit e Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano per approfondire le prospettive di sviluppo del settore agricolo e agroindustriale in Sardegna e le opportunità previste nel Pnrr, dai bandi di filiera e i supporti che UniCredit mette a disposizione della propria clientela, tra i quali il Leasing. E' stata anche l'occasione per presentare l'accordo recentemente firmato da UniCredit ed il Consorzio per la Tutela del Pecorino Romano per facilitare l'accesso al credito e rafforzare le potenzialità di sviluppo delle aziende associate.

Per Gianni Maoddi, presidente del Consorzio, l''obiettivo, molto importante, di questo accordo, è rendere più agevole l'accesso al credito da parte delle aziende di produzione, che in questo modo potranno contare su una disponibilità di liquidità fondamentale per gli investimenti e dunque la crescita imprenditoriale. Il ruolo del Consorzio sarà quello di certificare la presenza fra i propri associati delle aziende che chiederanno supporto alla banca e garantire sia la qualità del prodotto sia il fatto che sia libero da qualunque vincolo. E' un modo concreto di sostenere i nostri associati, con un meccanismo i cui effetti positivi avranno ricadute sull'intera filiera, a beneficio dell'economia delle zone di produzione ovvero Sardegna, Lazio e provincia di Grosseto".

"Seguiamo con particolare attenzione il settore agroalimentare, che ha un ruolo di primo piano nell'economia del nostro territorio e dell'isola. Abbiamo oltre 180 specialisti agribusiness sul territorio italiano, di cui 4 dedicati alla Sardegna - ha detto Enrico Batini, responsabile Corporate Centro Italia di UniCredit - Siamo inoltre felici di presentare l'accordo recentemente siglato col Consorzio: vogliamo affiancare le aziende dell'isola e sostenerne e promuoverne la crescita e la competitività".



