Nuove reti per l'irrigazione e recupero acque, intesa in Gallura

Per i prossimi cinque anni i comuni di Arzachena, Luogosanto e Tempio Pausania collaboreranno con il Consorzio di bonifica della Gallura per lo sviluppo agricolo di questa zona della Gallura, con la programmazione di interventi dedicati al recupero della risorsa idrica e alla strutturazione di nuove reti. Questa mattina ad Arzachena è stato siglato il protocollo d'intesa con i rappresentanti delle tre amministrazioni comunali, Roberto Ragnedda, Agostino Pirredda, Antonio Giuseppe Addis e il presidente del consorzio Marco Marrone.

L'accordo prevede che i Comuni supportino il consorzio di bonifica nelle varie fasi di studio, di progettazione e di realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue a favore dei propri territori comunali che ricadono nel comprensorio consortile. Il direttore generale del consorzio, Giosuè Beundu ha illustrato alcuni degli interventi già programmati. "Con l'acqua proveniente dal Fiume Liscia in località Monte Tova e le opere di distribuzione irrigua verso la piana di Bassacutena possiamo alimentare oltre i distretti irrigui esistenti anche una la potenziale area irrigua di Arzachena Nord, e la piana di Luogosanto - Bassacutena, per una superficie lorda di 1.400 ettari", ha affermato Brundu.

È invece di 300 ettari l'area che potrebbe servire la portata idrica di su Pagghiolu. Superficie che si stima possa avere necessità di 1,6 milioni di metri cubi l'anno in condizioni di regolare approvvigionamento idrico sommando sia l'irrigazione nei campi sia gli utilizzi nelle aziende zootecniche. Si passerà poi alla strutturazione della rete irrigua per l'area Arzachena nord. L'obiettivo è allargare la rete di distribuzione che si potrà alimentare anche dei reflui prodotti dal depuratore di Tempio Pausania e una quota della risorsa proveniente dal Pagghiolu.



