Comunali Cagliari: Zedda, 'priorità sintonia totale con Regione'

La priorità è "una sintonia totale con la presidente della Regione". È il primo punto per Massimo Zedda, neo candidato sindaco alle comunali dell'8 e 9 giugno a Cagliari, con uno scopo ben preciso: "Pensate a cosa significa per la Città metropolitana avere al fianco la Regione per la riqualificazione della 554. Pensate cosa significherebbe ottenere dalla Regione Buoncammino e gli spazi di Calamosca per riqualificarli, insieme agli spazi già di proprietà della regione", spiega sottolineando che tutti gli spazi comunali sono stati riqualificati e mancano quelli della Regione e dello Stato.

E poi "per la complessità di alcuni investimenti, bisogna avere al fianco gli assessorati regionali perché sblocchino le procedure per gli investimenti". Una maggioranza dello stesso colore è per Zedda "una garanzia per lo sviluppo, per la sburocratizzazione, la velocità nell'ambito delle pratiche che vengono presentate nei Comuni". Altra questione cruciale "è chiudere nel più breve tempo possibile i cantieri, e riprendere la manutenzione ordinaria di tutto ciò che è stato chiuso, in stato di abbandono, di degrado - aggiunge Zedda -. Oggi è sotto gli occhi di tutti cosa la città eredita, come sul mercato di San Benedetto, che è una questione aperta sulla quale bisogna immediatamente discutere con gli operatori preoccupati".

E ancora "c'è la necessità di uno sforzo massimo per chiudere i cantieri e rendere nuovamente vivibile la città e rasserenare anche da un punto di vista dell'insicurezza che viene oggi percepita in città - chiarisce l'ex primo cittadino - serve quindi un dialogo costante, è la prima cosa che faremo col prefetto, col questore, con i carabinieri, con tutti coloro che operano quotidianamente per la tutela e la sicurezza di tutti noi".

Sull'avversaria del centrodestra, Alessandra Zedda, il candidato sindaco afferma che "la conosco da tantissimi anni, e la conosco come una donna garbata ed educata, penso che questo aiuti la città, un confronto tra persone corrette e serie", e guarda avanti: "sono certo che anche dall'opposizione lei darà un contributo sincero per lo sviluppo della città, perché è utile per tutti noi, per le cittadine, per i cittadini e per lo sviluppo complessivo di Cagliari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA