Riprende le pubblicazioni Sardegna Economica, solo on line

'Sardegna Economica', il giornale della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano, ha ripreso le pubblicazioni, ora in versione esclusivamente digitale. Edita per la prima volta nel 1962, nel più recente passato la testata è stata pubblicata come bimestrale di cultura economica e diretta dal commendator Paolo Fadda.

Aperta a contributi esterni, ha consentito, negli anni, di arricchire il dibattito e la discussione con interventi su argomenti strategici per lo sviluppo del territorio e per l'intera Sardegna.

"Ci proponiamo - spiegano nell'editoriale del numero on line il presidente Maurizio de Pascale e il segretario generale, Cristiano Erriu - di integrare gli strumenti di comunicazione digitale già attivati dalla Camera di Commercio e dalla propria Azienda speciale, quali ad esempio il portale web, i canali social e la newsletter.

L'obiettivo è realizzare approfondimenti di cultura economica entrando il più possibile, in presa diretta, con la quotidianità e focalizzando soprattutto l'attenzione sugli scenari evolutivi proposti dalla doppia transizione digitale ed ecologica". Gli argomenti proposti saranno principalmente quelli rientranti tra le competenze e le funzioni dell'ente camerale, senza trascurare uno sguardo verso il passato dell'economia locale che contiene spunti e suggestioni utili anche ad una migliore comprensione del presente.

Nel primo numero digitale -consultabile al seguente link https://www.sardegnaeconomica.it- si può trovare un accurato articolo dedicato a Paolo Fadda, ultimo direttore di Sardegna Economica, curato da Gianfranco Murtas, un contributo sugli usi civici in Sardegna, la raccolta degli atti dei seminari promossi dalla CCIAA sull'arbitrato, approfondimenti sulle comunità energetiche, la blue e green economy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA