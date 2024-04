In moto contro un'auto, 18enne muore a Ittiri

E' Sebastiano Pasquarelli il motociclista 18enne di Ittiri morto nel primo pomeriggio dopo uno scontro con un'auto, nel centro del paese. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale di Ittiri, il giovane in sella alla sua moto stava percorrendo la salita di via Umberto quando si è schiantato frontalemente contro un suv Hyundai guidato da una donna, che arrivava in senso opposto e svoltava a sinistra, in via Amsicora. Con l'impatto il ragazzo è stato sbalzato dalla moto e ha fatto un volo di una trentina di metri prima di atterrare sull'asfalto. Inutili i soccorsi dei medici del 118: il giovane è morto sul colpo. La donna che si trovava al volante del suv è rimasta leggermente ferita ed è stata trasportata all'ospedale in stato di choc.

DONNA MUORE A SANT'ANTIOCO - È finita con l'auto contro una camionetta dei vigili del fuoco. Una donna di 65 anni, Rosalba Piscedda, originaria di San Giovanni Suergiu, è morta nella tarda mattinata a Sant'Antioco. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale di Sant'Antioco. Da quanto si apprende lo scontro è avvenuto in fase di sorpasso. Il mezzo dei vigili del fuoco, con due operatori a bordo, è finito fuori strada insieme alla Opel Corsa. La camionetta si è ribaltata, finendo sull'auto con le due donne a bordo. La 65enne, forse sbalzata all'esterno dell'abitacolo, è morta sul colpo. La figlia e i due vigili del fuoco sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e l'Elisoccorso. I feriti sono stati trasportati negli ospedali Brotzu di Cagliari e Sirai di Carbonia. Grave la 40enne, contusi i due vigili del fuoco. Sul posto è arrivato anche il personale dell'Anas. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore e poi riaperta.

