Scooter travolto davanti a scuola, 16enne ferito a Oristano

Incidente questa mattina davanti all'istituto tecnico industriale Othoca di Oristano. Si sono scontrati uno scooter condotto da uno studente di 16 anni e un camion. Il conducente dell'autocarro si è fermato solo per consegnare il numero di telefono al ragazzino ferito, poi si è allontanato e adesso rischia una denuncia per omissione di soccorso. A causa dell'impatto il giovane centauro è finito a terra, riportando una sospetta frattura al polso e la rottura di alcuni denti. Il conducente dell'autocarro, subito dopo l'impatto, è sceso dal mezzo e si è avvicinato al ferito, consegnando a un suo amico il proprio numero di telefono e si è allontanato. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzino in ospedale. I vigili urbani poco dopo hanno rintracciato il proprietario del camion che adesso rischia una denuncia.

