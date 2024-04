A Giménez-Bartlett il Premio Internazionale Costa Smeralda 2024

È Alicia Giménez-Bartlett la vincitrice del Premio Internazionale Costa Smeralda 2024. Tra le scrittrici spagnole più lette degli ultimi anni, Bartlett è molto amata in Italia anche grazie al personaggio dell'ispettrice Petra Delicado, interpretata dall'attrice Paola Cortellesi nella serie noir di Sky, della quale sta per arrivare in libreria, a fine aprile, il nuovo libro 'La donna che fugge' (Sellerio). Annunciate l'11 aprile anche le terne finaliste per la Narrativa e la Saggistica del Premio Letterario Costa Smeralda 2024 e i i vincitori del Premio Cultura del Mediterraneo e del Premio Speciale. Il Premio Cultura del Mediterraneo è stato assegnato a Mariasole Bianco, co-fondatrice e presidente dell'organizzazione no-profit Worldrise, scienziata esperta in conservazione dell'ambiente marino, protagonista anche del suo libro Pianeta Oceano (Rizzoli). Il Premio Speciale è stato attribuito a Salmo, pioniere della scena rap italiana e produttore discografico olbiese, attualmente impegnato nelle riprese della nuova stagione di Blocco 181 e che sta per dare avvio al fianco di Noyz Narcos al tour estivo 'Hellraisers' con due date evento a Milano (il 15 giugno) e a Roma (il 21 giugno).

La giuria, composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, guidati da Stefano Salis, ha scelto le terne finaliste. Per la Narrativa sono: Ginevra Lamberti con 'Il pozzo vale più del tempo' (Marsilio), Eugenio Murrali con il suo romanzo d'esordio 'Marguerite è stata qui' (Neri Pozza) ed Evelina Santangelo con 'Il sentimento del mare' (Einaudi). Per la Saggistica: Vera Gheno con 'Parole d'altro genere' (Rizzoli), Maurizio Ferraris con 'Imparare a vivere' (Editori Laterza) e Vincenzo Trione con 'Prologo celeste. Nell'atelier di Anselm Kiefer' (Einaudi).

La cerimonia di premiazione sarà sabato 4 maggio sul palco del Conference Center di Porto Cervo, in Sardegna, con la proclamazione dei due vincitori assoluti. Oltre a un riconoscimento in denaro anche quest'anno ai vincitori del premio, organizzato e promosso da Consorzio Costa Smeralda, durante la cerimonia finale condotta dalla giornalista Roberta Floris, sarà consegnata un'opera dello scultore Giuseppe Sanna, costituita da una pietra di forma naturale per ciascuna categoria.



