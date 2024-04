Imprenditore rapinato in centro storico a Olbia di 50mila euro

Bloccato in auto in centro storico e rapinato in piena notte di 50mila euro tra contanti e oggetti di valore. Vittima un imprenditore di Olbia, costretto a fermarsi da due persone - stando al suo racconto un uomo e una donna - che a volto coperto e armati di coltello lo hanno fatto scendere dalla macchina riuscendo a impossessarsi non solo dei soldi, ma anche del suo prezioso orologio da circa 30mila euro.

Per coprirsi la fuga, i due hanno si sono fatti consegnare le chiavi dell'auto e sono scappati su un motorino facendo perdere le loro tracce. Sul caso stanno indagando i carabinieri del reparto territoriale di Olbia: come primo atto i militari stano visionando le immagini delle telecamere di video sorveglianza installate nel centro cittadino.



