Al via 17/a legislatura, in carica la nuova giunta

Un lungo applauso da parte dei consiglieri regionali ha accolto nell'Aula della massima assemblea sarda la nuova presidente della Regione Alessandra Todde per l'avvio della prima seduta della 17/a legislatura. A presiedere il consigliere più anziano, Lorenzo Cozzolino (Psi) che dopo aver introdotto i lavori ha chiamato i quattro segretari più giovani che hanno proceduto all'appello per il giuramento dei nuovi consiglieri regionali e degli assessori, appena nominati, che non sono stati eletti come consiglieri.

Todde ha indicato la sua squadra di governo. I 12 assessori, la metà donne compresa la governatrice, sono stati nominati con decreto. Alla Sanità: Arnaldo Bartolazzi (M5s). Oncologo romano di 63 anni, è stato sottosegretario del ministero della Salute, per un anno nel 2018/2019. Dal 2019 presidente del Comitato scientifico della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. Al Lavoro: Desirè Manca (M5s). Sassarese, 51 anni, la più votata alle elezioni del 25 febbraio e riconfermata consigliera in questa legislatura.

All'Urbanistica: Francesco Spanedda (Todde). Sassarese, 56 anni, architetto e professore associato alla facoltà di Architettura Design e Urbanistica nella sede di Alghero dell'Università di Sassari. Ai Trasporti: Barbara Manca (in quota Todde). Cagliaritana, 46 anni. Ingegnera, dal 2020 assessora della Mobilità e Trasporti nel Comune di Quartu Sant'Elena Alla Programmazione e Bilancio e vice presidente: Giuseppe Meloni (Pd). Presidente del Pd, è stato sindaco di Loiri Porto San Paolo (Olbia). Al terzo mandato, è il secondo più votato alle elezioni. Sempre al Pd va l'Industria con Emanuele Cani. Di Carbonia 56 anni. Già parlamentare ed ex segretario regionale del Pd.

All'Agricoltura: Gianfranco Satta (Progressisti). Nato a Nuovi (SS) nel 1972. Già consigliere regionale alla scorsa legislatura. Ai Lavori Pubblici: Antonio Piu (Avs). Sassarese, 43 anni, laurea in Scienze Politiche. Riconfermato nelle liste di Avs. È stato consigliere comunale a Sassari e poi assessore dei Lavori pubblici e presidente del Consiglio comunale Al Turismo: Franco Cuccureddu (Orizzonte comune). Di Castelsardo, 58 anni, laureato in Giurisprudenza, giornalista pubblicista ed esperto in pianificazione strategica ed europrogettazione. Già sindaco di Castelsardo (Sassari) e consigliere regionale (terzo mandato) e presidente della Rete dei porti turistici della Sardegna.

All'Ambiente: Rosanna Laconi (Pd). Dirigente medica al Policlinico di Monserrato, 67 anni, ex sindaca di Dolianova. Alla Cultura e Istruzione: Ilaria Portas (Sinistra Futura) Funzionaria della Regione e già capo di gabinetto dell'assessorato, 42 anni, laureata in Economia e Commercio, è stata vice sindaca di Masainas Infine agli Affari generali: Mariaelena Motzo (Lista Todde), nuorese, 46 anni, laureata in Economia e commercio, attualmente assessora del Bilancio, Pubblica istruzione e Attività produttive nel Comune di Bolotana (Nuoro).



