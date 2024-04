Lavori al potabilizzatore di Bidighinzu, il piano di Abbanoa

Una nuova condotta in acciaio in uscita dal potabilizzatore di Bidighinzu sostituirà una vecchia tubatura, causa di significative dispersioni, e consentirà un approvvigionamento di acqua più efficiente in una vasta area di Sassari e di altri centri del suo hinterland.

L'intervento che Abbanoa sta completando prevede anche l'installazione di nuove apparecchiature per la gestione ottimale della potabilizzazione. Ultimata l'operazione, la nuova condotta sarà collegata, ma questa fase renderà necessaria la sospensione operativa dell'impianto da martedì notte a mercoledì notte, quando sarà riavviato.

Per limitare le interruzioni e sfruttare fonti alternative per alimentare le aree solitamente servite dall'impianto di Bidighinzu, Abbanoa ha approntato un cronoprogramma che prevede, per quanto riguarda Sassari, due interventi di manutenzione sulla condotta che alimenta Sassari 2 e sulle reti idriche di via Bove e via Checci, a Latte Dolce. Dalle 22 di mercoledì alle 7 di giovedì la sospensione interesserà Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru, Valle Gardona e Gioscari, dalle 8 alle 23 di mercoledì stop a Latte Dolce, dalle 8 di mercoledì alle 7 di giovedì a Sassari 2 e dalle 21 di martedì alle 21 di mercoledì a San Francesco, Cabu d'Ispiga e San Camillo.

Ma la sospensione interesserà anche Ittiri, Ossi e Osilo dalle 7 di mercoledì alle 6 di giovedì, Tissi dalle 8 di mercoledì alle 6 di giovedì, Sorso: dalle 6 di mercoledì alle 6 di giovedì, Sennori dalle 10 di mercoledì alle 6 di giovedì, Chiaramonti dalle 14 di mercoledì alle 8 di giovedì, Codrongianos e Thiesi dalle 10 di mercoledì alle 8 di giovedì, Muros dalle 11 di mercoledì alle 6 di giovedì, Usini per tutto mercoledì, Uri dalle 7 alle 24 di mercoledì, Plaoghe dalle 20 alle 7 di martedì e di mercoledì, le frazioni algheresi di Rudas, Monte Calvia, Surigheddu e Carrabuffas mercoledì. A Nulvi, Bonnanaro, Olmedo, Torralba e Banari l'erogazione garantita da pozzi e sorgenti locali.



