Furto al Comune di Nuoro, rubati attrezzi per giardinaggio

Un furto è stato messo a segno nel deposito del Comune di Nuoro del settore Ambiente a Carta Loi, dove erano custodite le attrezzature utilizzate per lo sfalcio e la pulizia. Un'azione che paralizza l'attività dei giardinieri comunali, che non potranno procedere allo sfalcio e alla pulizia di strade e luoghi pubblici comunali. Il danno si aggira intorno ai 50mila euro.

Il fatto è successo nella notte tra giovedì e venerdì, ma il sindaco Andrea Soddu ne ha dato notizia solo stamattina attraverso i social, dove fa anche un appello affinché tutte le attrezzature rubate vengano restituite al Comune.

I malviventi hanno prelevato 10 decespugliatori, 2 rasa erba, 4 potatori, 7 motoseghe, due trivelle per piantumare gli alberi, un martelletto pneumatico, un'idrovora, una saldatrice, una mola, materiale e attrezzatura varia e un mezzo cassonato Nissan, verosimilmente utilizzato per portare via la refurtiva.

