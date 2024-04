Cagliari, Gaetano in rampa di lancio contro l'Atalanta

Il Cagliari prova a recuperare Gaetano al cento per cento in vista della gara di domenica contro l'Atalanta. L'ex Napoli è nel gruppo dalla settimana scorsa, ma forse soltanto ora è pronto a rientrare in campo (contro il Verona è rimasto in panchina) dopo l'infortunio in casa con la Salernitana. Potrebbe essere l'arma in più per un Cagliari che deve affrontare tre partite di fila contro le big: dopo la gara con i nerazzurri, la squadra di Ranieri sarà a San Siro contro la capolista Inter. Poi di nuovo alla Domus contro la Juventus.

Il mister sta pensando forse a un atteggiamento più prudente rispetto alla gara con l'Hellas: Gaetano al posto di Shomurodov, ma non è escluso anche il ritorno di Jankto per ripartire dal 4-2-3-1. A quel punto il sacrificato sarebbe Luvumbo.

In rampa di lancio anche Sulemana. Ma bisogna capire se Ranieri se la sente di lasciare fuori dalla formazione iniziale uno dei due tra Deiola e Makoumbou. Questa mattina allenamento con molto spazio dedicato alla tattica per trovare le contromisure ai collaudati schemi di gioco di Gasperini.

Rimangono fuori ancora Mancosu, Pavoletti e Petagna.



