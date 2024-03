Polo: piccoli campioni sardi crescono sul prato di Golfo Aranci

Crescono le speranze dei giovani sardi nel gioco del polo nazionale. È quello che emerge dalla recente esperienza di una rappresentativa a Roma, nella sede del Roma Polo Club, il più antico circolo italiano dedicato alla disciplina equestre. Marco Pala, Cristian Ledda, Anita Putzu, Anna Deiana e Giorgia Lai, reduci dalla conquista del titolo italiano alle Ponyadi, hanno partecipato a un clinic col fuoriclasse argentino Patricio Pato Rattagan.

Accompagnati dall'istruttrice Piera Monti, delegata della Fise Sardegna per il polo, i ragazzi si sono cimentati con il polo "a misura di adulti". "Questi atleti lavorano per diventare campioni", è la scommessa del capitano della nazionale campione d'Europa nel 2018 e nel 2021, Stefano Giansanti, dopo aver assistito al clinic nella capitale. "Nella squadra sarda ho visto grande entusiasmo e voglia di crescere", ha dichiarato invece Rattagan. Per Maria Grazia Cecchini, consigliere nazionale della Fise e delegata per il polo nazionale, quella dei giovani talenti sardi è una conferma. "Li avevo già apprezzati sull'arena in sabbia, e sul campo in erba ho assistito a uno spettacolo splendido - ha dichiarato - spero sia il primo di una lunga serie che porti i giovani a diventare veri giocatori di polo.

Da quasi tre anni le ragazze e i ragazzi sardi si allenano al Palahorse di Golfo Aranci sotto la supervisione del tecnico Franco Piazza, coach delle nazionali maschili e femminili. "Sono molto contento del percorso che hanno fatto questi giovani - ha detto Piazza - l'approdo a questo corso intensivo di due giorni è un'altra tappa importante nella loro evoluzione".



