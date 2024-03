Cagnolina uccisa a fucilate a Tempio, l'Enpa presenta denuncia

L'ente nazionale protezione animali ha presentato una denuncia per l'uccisione di Dollarina, una cagnolina di 12 anni ritrovata morta in una strada della zona industriale di Tempio Pausania la mattina di mercoledì 27 marzo. L'animale, docile ed innocuo, era abitualmente accudito dai dipendenti del centro commerciale La Quercia davanti al quale era solito stare. E' stata uccisa, la notte tra il 26 e il 27 marzo, con alcuni colpi di fucile. "Barbaramente uccisa a colpi di fucile in mezzo alla strada neanche fossimo nel far west - ha commentato Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - come in una vera esecuzione. I nostri volontari di zona raccontano come Dollarina fosse affettuosa e ben voluta da tutti. Qualcuno però ha deciso di ucciderla e di farlo in mezzo alla strada. Noi ci auguriamo che il lavoro delle forze dell'ordine, che sappiamo essere già all'opera, porti al più presto all'individuazione del colpevole di questa abominevole esecuzione".

L'Enpa invita chiunque avesse informazioni sull'accaduto a farsi avanti anche in forma anonima. "E' un individuo pericoloso che deve pagare", conclude Carla Rocchi. I carabinieri del nucleo radiomobile di Tempio Pausania da subito si sono mossi per riuscire a risalire al responsabile del gesto.



