Cagliari, nasce Piano metropolitano per l'invecchiamento attivo

Un piano per l'invecchiamento attivo. È l'iniziativa della Città metropolitana di Cagliari per far interagire le diverse generazioni, coinvolgendo soprattutto la popolazione anziana.

Il progetto, nato nell'ambito dell'attuazione delle azioni di sistema del Piano strategico metropolitano denominate "Vitattiva" e "Comunità diffuse", è stato presentato nel corso di un incontro nella sala polifunzionale del parco di Monte Claro.

Tre le parole chiave: salute, partecipazione e sicurezza. "Se le persone rimangono in buona salute e in grado di gestire la propria vita anche in età avanzate - è stato spiegato nel corso della riunione - non solo aumenta il benessere degli anziani ma si risparmiano costi sulle cure mediche e dei servizi di assistenza. Il benessere aumenta anche se le persone anziane possono partecipare attivamente e contribuire alla società, per esempio con l'apprendimento permanente, il lavoro formale e informale, l'attività di volontariato, la partecipazione politica e nella famiglia. La sicurezza risponde alle esigenze sociali, finanziarie e fisiche degli anziani, con la richiesta di piani pensionistici, la tutela dei consumatori e la protezione dagli abusi".

Ci sono già esempi pratici: segnalati tra gli altri quelli del Centro di aggregazione sociale Casa Cossu di Quartucciu e del Centro di aggregazione per anziani Casa Pani di Monserrato.

I prossimi appuntamenti sono programmati per i mesi di aprile e maggio.



