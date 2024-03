Università di Cagliari, online il bando per i corsi di dottorato

È on-line il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell'anno accademico 2024/2025 - XL ciclo. In anticipo rispetto agli scorsi anni, permetterà ai laureati di accedere ai percorsi di alta formazione offerti dall'Università degli Studi di Cagliari.

Per il rettore Francesco Mola grande soddisfazione, soprattutto per la battaglia vinta contro il tempo: "Il nostro ateneo - spiega - ha pubblicato con largo anticipo, rispetto agli scorsi anni, i bandi di dottorato, un obiettivo che ci eravamo ripromessi di raggiungere. Questo significa essere da subito, e insieme agli altri atenei del Paese, parte attiva nell'offerta dottorale. Per questo traguardo ringrazio la direzione per la Didattica e l'orientamento, che si è impegnata in tal senso, e le colleghe e i colleghi della consulta dei dottorati".

Le conseguenze? "Questa anticipazione - conclude - permetterà ai tanti laureati e laureate di accedere all'alta formazione in tempi certamente utili per una pianificazione attenta delle scelte per il loro futuro. Successivamente partiranno i bandi a valere sui fondi PNRR e in collaborazione con le imprese".

L'iscrizione online può essere effettuata fino alle 23.59 del 30 aprile.



