Suicidio detenuto a Sassari, garante 'strage che non ha fine'

"Nelle carceri si continua a morire col cappio al collo. È una strage che sembra non avere fine". Lo dice Irene Testa, garante delle persone private della libertà personale in Sardegna ricordando che il suicidio avvenuto ieri nel carcere di Sassari "segna il 27/o dall'inizio dell'anno".

"Questo dato è un campanello dell'allarme che indica che il sistema penitenziario è in una condizione di emergenza. A togliersi la vita sono anche gli agenti di polizia penitenziaria, tre dall'inizio dell'anno - osserva - Possibile che tutto il sistema carcere debba ricadere su chi lavora in quei luoghi e si fa finta di non vedere cosa accade? Fino a quando si pensa di poter contenere il malessere all'interno degli istituti nascondendo il problema. Il presidente della Repubblica sproni governo e parlamento a intervenire".



