Basket: sabato a Brindisi la Dinamo va in cerca di riscatto

"Dobbiamo essere più continui nell'arco dei 40 minuti". È la ricetta di coach Nenad Markovic in vista della trasferta della Dinamo Banco di Sardegna Sassari sul campo della Happy Casa Brindisi. Sabato alle 20 sarà l'occasione per riscattare la sconfitta di Trento, ma non sarà facile.

"È una partita difficile contro una squadra in lotta per stare nella massima serie - avverte Markovic - Brindisi vive un momento di forma strepitosa, ha inserito tre nuovi giocatori in quintetto, è ben allenata e ha grande esperienza". Molto dipenderà dal Banco. "Spero che scenderemo in campo con una mentalità diversa rispetto a Trento", auspica l'allenatore bosniaco. "All'inizio la loro fisicità gli ha permesso di toglierci fuori dalla partita - prosegue il tecnico - per il resto siamo stati bravi, siamo stati più volte vicini a riaprire il match".

Markovic conferma che Brandon Jefferson ci sarà, ma non è possibile sapere in che condizioni. "Ieri ha fatto solo metà allenamento, oggi dovrebbe lavorare col gruppo - spiega Markovic - giocherà, ma non so come e quanto". La trasferta pugliese non sarà invece l'occasione per l'esordio di Eimantas Bendzius dopo l'infortunio che lo tiene ai box da inizio stagione. "Si allena solo in parte con la squadra, è lontano dalla forma migliore, non potrà giocare a Brindisi o nelle partite più vicine", è la valutazione dell'allenatore biancoblu. "E poi ora non cambierei mai la chimica della squadra per un giocatore che non è al 100% - puntualizza - in questa fase della stagione ogni partita è una battaglia, non possiamo rischiare, per la sua salute".

Si avanti con l'attuale assetto, e Stéphane Gombauld suona la carica. "A Trento abbiamo sbagliato approccio, cercheremo di fare tesoro degli errori e di non ripeterli, dobbiamo andare in campo con una testa diversa - afferma il francese - siamo consapevoli che ci attende un'altra battaglia, ci approcceremo con la giusta mentalità".



