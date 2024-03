Vela: Mura torna in Sardegna dopo il giro del mondo in solitaria

Andrea Mura, lo skipper cagliaritano protagonista della circumnavigazione del globo in solitaria all'ultima Global Solo Challenge, torna a casa dopo quattro mesi. Porterà in Sardegna il suo record: Mura è il quinto skipper italiano ad aver doppiato Capo Horn durante un giro del mondo in solitaria non stop dopo Simone Bianchetti (Vendée Globe 2001), Pasquale de Gregorio (Vendée Globe 2001), Alessandro Di Benedetto (record per una circumnavigazione in solitaria senza scalo nella barca più piccola, 2010 e Vendée Globe 2013), Giancarlo Pedote (Vendée Globe 2021).

Per Mura è prevista una grande accoglienza lunedì 1 aprile all'aeroporto di Elmas. Lo skipper è salito sul podio del giro del mondo classificandosi al terzo posto. Un viaggio pieno di soddisfazioni, ma anche di paura: ci sono stati momenti critici durante le tempeste. Ma Mura è sempre riuscito in qualche modo a cavarsela, anche riparando l'attrezzatura semidistrutta dalle onde.



