La stagione turistica a Bitti riparte dalla pasquetta

La stagione 2024 dell'offerta turistica bittese riparte da pasquetta con interessanti novità realizzate negli ultimi mesi nei diversi attrattori locali che, insieme ad agriturismi e ristoranti presenti in paese e nelle campagne, arricchiscono una rete dell'accoglienza collaudata già da alcuni anni.

Nell'area museale, incastonata nei vicoli del centro storico a monte della chiesa di San Giorgio Martire e di Corso Vittorio Veneto, si potranno visitare il museo multimediale del canto a tenore, unico nel suo genere in tutta la Sardegna, e quello della Civiltà pastorale e contadina dove è stato realizzato di recente un innovativo allestimento multisensoriale tra immagini e suoni accompagnati dalla voce narrante dell'antropologo di Bitti, Bachisio Bandinu. Un tuffo nel passato tra gli strumenti della tessitura e della produzione del formaggio, ma anche negli spazi della casa.

Cambiamenti importanti hanno riguardato anche il sito nuragico di Romanzesu, grazie all'installazione di oltre centro metri di passerelle, che permetteranno alle persone con disabilità di raggiungere più agevolmente buona parte del villaggio santuario. La cooperativa Istelai, che accoglie i visitatori nei musei e a Romanzesu, proporrà l'opzione del biglietto unico per accedere ai due siti. A completare l'offerta turistica c'è il parco paleontologico dei dinosauri BittiRex, in località "Sa 'e Leone", dove grandi e piccini potranno passeggiare in una valle colorata da prati in fiore ed essenze mediterranee, oliveti e vigneti e ammirare all'aperto gli antichi abitanti del Cretaceo: i giganti erbivori e carnivori realizzati a grandezza naturale e raccontati da guide esperte.

Sempre con le guide si potrà visitare il padiglione BittInsecta.

Il tour nel parco si potrà fare inoltre utilizzando i visori in 3D.

"Anche per questa stagione Bitti si ripropone nel panorama del turismo interno della Sardegna con una larga offerta capace di venire incontro alle esigenze di adulti, giovani e famiglie - dice il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini - Da diversi anni abbiamo avviato un percorso di collaborazione con gli operatori locali così da costruire, passo dopo passo, un sistema di accoglienza sempre più completo e su cui ancora c'è da lavorare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA