È on line il sito di Cagliari DLab

È on line il sito di Cagliari Digital Lab, il progetto, finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha come obiettivo aumentare in maniera sostenibile la competitività del territorio con l'applicazione e la diffusione delle tecnologie emergenti, sviluppando progetti di ricerca e trasferendo le tecnologie nei settori strategici che caratterizzano il tessuto economico della città.

All'indirizzo www.cagliaridlab.it gli interessati potranno trovare informazioni dettagliate sul progetto, eventi, hackathon, call, corsi, iniziative, documenti ufficiali, aggiornamenti in tempo reale e risorse essenziali per comprendere appieno l'impegno del Comune nello sviluppo tecnologico della città.

La multicanalità e l'integrazione con i social media dedicati, LinkedIn, Instagram e Facebook, consentiranno inoltre ai cittadini, appassionati di tecnologia, imprenditori, startupper, ricercatori, studenti o semplicemente curiosi, di partecipare attivamente rimanendo connessi con l'innovazione tecnologica di Cagliari e alle diverse iniziative che saranno proposte.

In questa iniziativa, il comune di Cagliari capofila del progetto, è coadiuvato da un partenariato composto da due istituti di ricerca come il CRS4 e l'Università degli Studi di Cagliari, due operatori di rete WindTre e TIM, due PMI sarde di rilevanza internazionale come Abinsula e GreenShare, una startup WiData e due centri di competenza Artes 40 e Cyber 4.0.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA