Consegna il cibo e molesta la cliente, rider arrestato a Sassari

Un rider di 36 anni di Sassari, è da oggi agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna. Secondo la Procura, la sera del 9 marzo scorso l'uomo, dopo avere consegnato a una cliente del cibo a domicilio, l'ha attirata con un pretesto nelle scale condominali e l'ha molestata, dandosi poi alla fuga. La donna ha chiamato il 112 e sul posto sono accorsi i militari che hanno raccolto la sua denuncia.

Gli investigatori dell'Arma sono così risaliti all'identità del rider, che dalle indagini risulta essere sospettato anche per un altro episodio analogo, ai danni di un'altra donna molestata all'interno di un ascensore, sempre al momento della consegna del cibo ordinato a domicilio. Anche in quell'occasione era stato identificato e denunciato per atti osceni.



